Госдуме предложили отмечать День окончания Великого стояния на реке Угре

Москва, , 14:18 — REGNUM Законопроект о новой памятной дате внес в Госдуму депутат Геннадий Скляр («Единая Россия»), передает корреспондент ИА REGNUM 25 июня.

Предлагается установить новую памятную дату и отмечать 11 ноября День окончания Великого стояния на реке Угре (1480 год).

Противостояние русских и ордынских войск на реке Угре осенью 1480 года является значительным и памятным событием в отечественной истории, отмечает автор. 11 ноября 1480 года в результате исторического события — Великого стояния на реке Угре — произошло окончательное освобождение Руси от ига ордынских ханов и была обретена независимость Российского государства с центром в Москве.

Парламентарий обратил внимание на то, что начиная с июля 2017 года ежегодно проводится масштабная военно-историческая реконструкция «Великое стояние на реке Угре», которую посещает большое количество зрителей.