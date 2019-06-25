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Мурманский избирком принял документы от очередного кандидата в губернаторы

Политика

Список претендентов увеличился до девяти

Мурманск, 25 июня 2019, 14:17 — REGNUM  Пенсионер из Мурманска Кариб Гаджимагомедов решил побороться за кресло губернатора. Как сообщили ИА REGNUM в областном избиркоме, самовыдвиженец получил право на открытие избирательного счета.

Напомним, ранее избирком принял документы от: врио губернатора, представителя «Единой России» Андрея Чибиса, члена КПРФ Михаила Антропова, Виталия Измайлова от «Гражданской платформы», военного пенсионера Геннадия Тупикина, самовыдвиженцев Николая Дмитренко и Михаила Зуба, члена «Справедливой России» Василия Бурова и члена ЛДПР Максима Белова.

Как сообщало ИА REGNUM, выборы губернатора Мурманской области состоятся 8 сентября 2019 года.

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Единый день голосования 8 сентября 2019 года
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