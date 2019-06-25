Мурманский избирком принял документы от очередного кандидата в губернаторы

Мурманск, , 14:17 — REGNUM Пенсионер из Мурманска Кариб Гаджимагомедов решил побороться за кресло губернатора. Как сообщили ИА REGNUM в областном избиркоме, самовыдвиженец получил право на открытие избирательного счета.

Напомним, ранее избирком принял документы от: врио губернатора, представителя «Единой России» Андрея Чибиса, члена КПРФ Михаила Антропова, Виталия Измайлова от «Гражданской платформы», военного пенсионера Геннадия Тупикина, самовыдвиженцев Николая Дмитренко и Михаила Зуба, члена «Справедливой России» Василия Бурова и члена ЛДПР Максима Белова.

Как сообщало ИА REGNUM, выборы губернатора Мурманской области состоятся 8 сентября 2019 года.