Кадыров одобрил решение Евкурова об отставке

Грозный, , 14:15 — REGNUM Нынешний глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров возглавил республику в самое трудное время. За годы его руководства регионом были решены сложнейшие задачи во всех сферах жизнедеятельности Ингушетии. То, что он принял решение уйти, говорит не о его слабости, а напротив, о том, что он готов служить Ингушетии и всей России, всегда отвечая за свои решения. Такое мнение высказал глава Чечни Рамзан Кадыров, комментируя решение Юнус-Бека Евкурова подать прошение об отставке.

Кадыров подчеркнул, что Евкуров проявлял мужество и тогда, когда он «боевой офицер, Герой России принял предложение стать руководителем своей родной Ингушетии», и тогда, когда вернулся в строй после тяжелого ранения в результате совершенного против него теракта, и сейчас, когда он решил подать в отставку с поста главы.

«Только волевой человек способен на принятие поворотных решений в своей судьбе. Именно так и поступил Юнус-Бек Евкуров, объявив о своём намерении оставить пост главы Ингушетии. Конечно, это ни в коем случае не жест бессилия и отчаяния, а признак наличия духа и готовности верой и правдой служить Ингушетии и всей России», — написал чеченский лидер на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Как сообщало ИА REGNUM, глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров 24 июня объявил о своем решении уйти в отставку. В своем обращении к жителям республики он отметил, что все годы руководства регионом, начиная с 2008 года, он старался верой и правой служить ингушскому народу. Многое было достигнуто за это время ‑ и самые главные достижения — установление мира на территории республики и победа над терроризмом.

Однако в настоящее время ингушское общество разобщено, и вину в этом Евкуров с себя тоже не снимает, поэтому и принял такое решение, подчеркнул глава региона.