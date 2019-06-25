Глава оборонного АО «Климов» стал вторым кандидатом в сенаторы от Беглова

Санкт-Петербург, , 14:15 — REGNUM Вторым кандидатом на пост члена Совета Федерации от исполнительной власти Санкт-Петербурга, в случае победы Александра Беглова на выборах губернатора Санкт-Петербурга, стал исполнительный директор двигателестроительного АО «Климов» (входит «Ростех»), один из сопредседателей штаба общественной поддержки Беглова, Герой Советского Союза Александр Ватагин.

Об этом 25 июня сообщило издание Znak.com со ссылкой на свой источник в Смольном. Сам Ватагин подтвердил своё выдвижение по инициативе Беглова изданию «Фонтанка».

Напомним, 24 июня стало известно, что врио губернатора предложил спикеру Совета федерации Валентине Матвиенко и дальше представлять исполнительную власть региона в верхней палате, если Беглова выберут губернатором Петербурга осенью 2019 года. Матвиенко согласилась с этим предложением.

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«Кто станет третьим кандидатом на должность сенатора в Совфеде, пока не решено, несколько кандидатур уже были отклонены — не проходили по формальным признакам», — добавил собеседник Znak.com.

Александр Ватагин служил в ВМФ, Героем Советского Союза он стал в 1991 году за участие в испытаниях малой подводной лодки «Пиранья».

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