Гаагский суд рассматривает дело ультраправого политика-антиисламиста

Амстердам, , 14:25 — REGNUM Адвокаты голландского антиисламского политика Герта Вилдерса, обжалующие осуждение подсудимого за разжигание ненависти в 2016 году, призвали отложить судебное разбирательство по его делу, чтобы разрешить расследование на предмет того, были ли обвинения «политически мотивированными», предает 25 июня Reuters.

Они выступили на слушаниях в Гаагском Апелляционном суде, на которых присутствовал сам Вилдерс, который также призвал запретить Коран и ввести налог на ношение хиджаба, но его выступление не было запланировано. Он только коротко сказал, что его дело является «политическим».

Адвокаты Вилдерса, известного европейского ультраправого популиста, привели, по их словам, новые доказательства, призвав суд отложить начало слушаний и расследовать обвинения в подстрекательстве. Ожидается, что 25 июня Гаагский суд примет решение о приостановлении апелляционного слушания по просьбе защиты или возобновлении разбирательства.

Вилдерс был осужден за инцидент 2014 года на предвыборном митинге, когда он спросил сторонников, хотят ли они больше или меньше марокканцев в Нидерландах. Когда они скандировали «меньше! меньше! меньше!», он ответил: «Мы позаботимся об этом.»

Он был привлечен к ответственности после того, как голландские власти получили десятки жалоб от отдельных граждан и мусульманских общин.

Суд постановил, что высказывания Вилдерса оскорбительны для голландских марокканцев, и отметил, что его право на свободу слова не перевешивает их право не инспирировать ненависть против них. Но судьи ни назначили Вилдерсу штрафа, ни приговорили его к тюремному заключению. Его адвокат Герт Ян Нупс сообщил судьям, что нужно отложить судебное разбирательство для расследования предполагаемого участия тогдашнего министра юстиции Иво Опстельтена в возбуждении уголовного дела против Вилдерса. Опстельтен сказал, что он не участвовал в судебном преследовании Вилдерса и ушел в отставку в 2017, что никоим образом не связано с этим делом. На предыдущих слушаниях Нупс утверждал, что правила языка ненависти были неопределенными и «выборочно применялись» против Вилдерса.