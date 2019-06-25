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Киев будет добиваться санкций против российской делегации в ПАСЕ

Политика

Украина планирует ограничить участие России в наблюдательных миссиях, а также лишить её возможности занимать руководящие должности в комитетах в течение полутора лет

Москва, 25 июня 2019, 14:19 — REGNUM  Депутат Верховной рады Украины и представитель украинской делегации в ПАСЕ Алексей Гончаренко заявил, что Украина будет добиваться санкций против делегации России в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ). Об этом 25 июня заявил депутат Верховной рады и представитель украинской делегации в ассамблее Алексей Гончаренко в эфире телеканала «Прямой».

"Наша задача состоит в наложении на российскую делегацию санкций», — сказал украинский парламентарий.

Он добавил, что Украина не может применить санкции в том объеме, в котором было возможно до принятия резолюции по России с ПАСЕ. Тем не менее Гончаренко считает, что ещё возможно ограничить участие РФ в наблюдательных миссиях, а также лишить её возможности занимать руководящие должности в комитетах в течение полутора лет.

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Санкции Украины в отношении России и контрмеры
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