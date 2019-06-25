Слуцкий рассчитывает на должность вице-спикера ПАСЕ

Москва, , 14:14 — REGNUM Представители парламентов европейских стран говорят своим российским коллегам из Государственной думы РФ, что парламентская ассамблея совета Европы (ПАСЕ) не сможет работать без РФ. Об этом 25 июня рассказал депутат Государственной думы РФ Леонид Слуцкий в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1».

Слуцкий напомнил, что уже в скором времени может стать вице-спикером ПАСЕ — этот вопрос будет решён входе голосования на ассамблеи.

«Я надеюсь, что голосование будет с хорошим результатом. Но дело не во мне. Даже если я не стану вице-спикером, сейчас в ПАСЕ ситуация, которой никогда не было за всю история парламентской ассамблеи — 226 поправок, которые практически все обвалены, два предложения по срочным дебатам с провокационными антироссийскими темами, которые обвалены квалифицированным большинством», — сказал Слуцкий.

По словам политика, представители европейских парламентов подходят к делегации из России и подчеркивают значимость РФ в Совете Европы. Слуцкий уверен, что возвращение РФ в ПАСЕ только начало пути для возобновления полноценного межпарламентского диалога.

«Злобное меньшинство будет ещё больше озлобляться, агонизировать. Абстрактное зло против России в Европе иссекает. Возвращается конструктив, здравый смысл», — отметил Слуцкий.

Как сообщало ИА REGNUM, министр иностранных дел России Сергей Лавров позитивно оценил возвращение делегации РФ в ПАСЕ.

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