Заседание Совета Россия — НАТО может пройти 5 июля

Брюссель, , 14:08 — REGNUM Заседание Совета Россия — НАТО может пройти уже 5 июля 2019 г. Об этом 25 июня заявила на брифинге в Брюсселе постоянный представитель США при НАТО Кей-Бейли Хатчисон.

По ее словам, Североатлантический альянс уже направил соответствующее предложение российской стороне, однако ответ пока не получен.

Как передавало ИА REGNUM, ранее генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг на пресс-конференции в Брюсселе заявил, что Россия до 2 августа еще может успеть ликвидировать крылатые ракеты, нарушающие положения Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).

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