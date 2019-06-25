Россия отменила санкции в отношении транзита украинских грузов: подробности

Киев, , 13:52 — REGNUM Решение руководства России об отмене санкций в отношении транзита украинских грузов, принятое по итогам переговоров с украинскими оппозиционными политиками Виктором Медведчуком и Юрием Бойко, свидетельствует о готовности Москвы идти по пути налаживания межгосударственных экономических отношений с Украиной.

Об этом журналистам сегодня, 25 июня, заявил председатель политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук, передает корреспондент ИА REGNUM.

Напомним, что 24 июня 2019 года президент России Владимир Путин внес изменения в нормы указа о контрсанкциях от 6 августа 2014 года и от 22 октября 2018 года. В документе прописано разрешение на транзитные перевозки через Россию подсанкционных товаров из Украины в третьи страны, при условии установки на транспортные средства пломб, обеспечивающих их прослеживаемость. Кроме того, водители, которые осуществляют перевозки, должны иметь при себе учетные талоны. Транзит через территорию России разрешен уже с 1 июля.

«Вопрос отмены этих санкций был предметом обсуждения во время нашей с Юрием Бойко встречи с председателем правительства РФ Дмитрием Медведевым и председателем правления «Газпрома» Алексеем Миллером, проходившей 22 марта 2019 года в Москве. Кроме снижения цены на газ и создания газотранспортного консорциума, обсуждались также вопросы восстановления взаимовыгодных экономических отношений, в том числе транзита украинских грузов через территорию РФ», — сообщил журналистам политик, комментируя нынешнее решение руководства России.

По его словам, такое решение руководства Российской Федерации свидетельствует о готовности идти по пути налаживания межгосударственных экономических отношений Украины и России.

«Уверен, что именно прямые переговоры между руководством Украины и Российской Федерации, необходимость которых отстаивает «Оппозиционная платформа — За жизнь» и необходимость которых поддерживают, согласно результатам социологических исследований, 75% украинцев, позволят решить и другие важные вопросы в отношениях наших стран и защитить национальные интересы Украины», — заявил Медведчук.

Он добавил, что результатом восстановления транзита станет активизация международных автомобильных и железнодорожных перевозок из Украины, развитие грузовых перевозок в третьи страны, общая активизация производства и создание тысяч рабочих мест внутри страны.

ИА REGNUM напоминает, что специальные меры по контролю транзита действуют с 1 января 2016 года. Ранее на Украине неоднократно жаловались на убытки из-за этого решения и даже пытались оспорить его в ВТО. В апреле 2019 года группа арбитров, которая изучала жалобу украинской стороны, сделала неутешительный для Киева вывод — ограничение транзита со стороны РФ не нарушает ни генеральное соглашение по тарифам и торговле, ни документ о присоединении России к ВТО.