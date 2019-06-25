Партия ДДЗДЖСПППННЖ выдвинула кандидата на пост алтайского губернатора

Горно-Алтайск, , 14:29 — REGNUM В Горно-Алтайске сегодня, 25 июня, состоялась конференция регионального отделения политической партии «Добрых дел, защиты детей, женщин, свободы, природы и пенсионеров, против насилия над животными» (ДДЗДЖСПППННЖ). Главным вопросом стало выдвижение кандидата на пост главы Республики Алтай. По данным сайта «Новости горного Алтая» (НГА), им стал один из лидеров движения Ак-jан (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Мерген Теркин.

Как пояснил главный редактор сайта НГА Дмитрий Кобзев, ранее Теркин шёл на губернаторские выборы от Партии народной свободы (его кандидатуру выдвинул федеральный политсовет), однако при выдвижении не были соблюдены требования регионального законодательства о выборах. В поисках новой партии для выдвижения выбор пал на ДДЗДЖСПППННЖ, главой которой на федеральном уровне является Андрей Кириллов.

Напомним, губернаторские выборы в Республике Алтай пройдут в связи с тем, что в марте 2019 года ушёл в отставку по своему желанию Александр Бердников, руководивший регионом на протяжении 13 лет. Срок выдвижения кандидатов на выборы главы Республики Алтай, которые состоятся 8 сентября 2019 года, заканчивается сегодня, 25 июня.

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К данному часу известно о семи претендентах. Помимо Теркина на должность были выдвинуты: врио губернатора Олег Хорохордин («Единая Россия»), Дмитрий Сафронов (ЛДПР), Виктор Ромашкин (КПРФ), Михаил Соловьев (НППР — Власть народу), Леонид Ефимов («Справедливая Россия») и Александр Чекинов («Зеленые»).

Как уже сообщало ИА REGNUM, помимо губернаторских выборов, назначенных после добровольной отставки одного из старейших российских губернаторов Александра Бердникова, 8 сентября 2019 года Республике Алтай предстоит избрать новый состав регионального парламента и провести ряд муниципальных выборов. Численность избирателей в Республике Алтай на 1 января 2019 года составила 160 331 человек.

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