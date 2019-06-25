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Сотрудничеству между Казахстаном и Монголией обсудили в Нур-Султане

Политика

Первый президент Монголии Пунсалмаагийн Очирбат встретился с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым

Нур-Султан, 25 июня 2019, 14:01 — REGNUM  Сотрудничество между Казахстаном и Монголией продолжает плодотворно развиваться. Об этом 25 июня заявил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на встрече с первым президентом Монголии Пунсалмаагийном Очирбатом, сообщили в пресс-службе казахстанского лидера.

Токаев отметил, что между деловыми кругами двух стран действуют договоренности по реализации проектов в сфере агропромышленного комплекса и горнодобывающей индустрии.

Очирбат, в свою очередь, поздравил Токаев с избранием на пост президента Казахстана и пожелал успехов в деятельности.

Напомним, 24 июня Пунсалмаагийн Очирбат принял участие в IV форуме гуманитарных наук «Великая степь» в Нур-Султане. Первый президент Монголии выступил на тему исторической общности двух кочевых народов.

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Политическая жизнь Казахстана
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