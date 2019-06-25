В Екатеринбурге опасаются совмещать опросы по храму и метро

Екатеринбург, , 13:56 — REGNUM Опрос о храме Святой Екатерины не стоит совмещать с опросом о второй ветке метро. Об этом заявил спикер гордумы Игорь Володин журналистам, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Володин опасается, что члены рабочей группу рассорятся друг с другом из-за этого вопроса.

«Соберём группу, и нам скажут: «Вы что, мы говорили об одном вопросе, а тут уже третий и четвёртый!» Откроется ящик Пандоры!» — считает председатель думы.

В думе определят, хватит ли нынешнего интернет-опроса о метро, который уже проводит мэрия, или нужно что-то ещё, сказал Володин.

Напомним, идею совместить два опроса предложил один из депутатов гордумы Екатеринбурга.

Встреча рабочей группы о судьбе храма Святой Екатерины уже не раз откладывалась. Ожидается, что она пройдёт 26 июня.

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