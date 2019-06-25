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Посол по разоружению США: Ирану не надо считать нашу сдержанность слабостью

Политика

«Иран может защищать свое воздушное пространство, но если это повторится – мы ответим решительно»

Тегеран, 25 июня 2019, 13:53 — REGNUM  Посол США по вопросам разоружения Роберт Вуд предостерег Иран от ошибочной трактовки сдержанности Вашингтона, об этом 25 июня сообщает Al Arabia.

Дипломат подчеркнул, что президент США Дональд Трамп хочет оставить возможность для диалога с Исламской Республикой, именно поэтому он сдержанно отреагировал на уничтожение американского беспилотника иранскими ПВО.

«Мы не будем инициировать конфликт с Ираном и не будем отказывать Ирану в праве на защиту своего воздушного пространства, но если Иран продолжит нападать на нас, ответ будет решительным», — отметил Вуд, выступая на конференции по разоружению в Женеве.

Напомним, 20 июня система ПВО Ирана сбила в своем воздушном пространстве беспилотник США, глава Белого дома принял решение не наносить по Исламской Республике ответный удар.

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Противостояние Ирана и США
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