Евкуров поделился, кого бы он хотел видеть на посту главы Ингушетии

Магас, , 13:42 — REGNUM Глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров, подавший 24 июня прошение об отставке, высказал пожелание, кого бы он хотел видеть на посту руководителя республики. Его преемник должен представлять один из «благородных ингушских тейпов, знающий регион», считает Евкуров. Об этом он заявил на встрече с членами совета тейпов при главе Ингушетии, призвав их оказывать всестороннюю помощь будущему главе республики.

Сам Евкуров «будет молиться за то, чтобы последующий глава республики был лучше его самого», пишет «Интерфакс». Он также подчеркнул, что при поддержке совета тейпов, он сделал «все возможное для стабилизации обстановки». Решение об отставке, как он отметил, было сделано обдуманно и самостоятельно.

Как бы ни сложилась его дальнейшая карьера, нынешний глава Ингушетии пообещал «следить за обстановкой, участвовать в общественной жизни», чаще приезжать, даже если будет находиться за пределами республики.

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Как сообщало ИА REGNUM, накануне, 24 июня, глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров выступил с обращением к ингушскому народу, в котором объявил о своём намерении уйти в отставку. Он отметил, что с 2008 года, когда он встал во главе республики, совместными усилиями органов власти и народа Ингушетии удалось многого достичь: одержана победа над терроризмом, минимизирован экстремизм, построены школы, детские сады, больницы, дороги. Ни одна из этих побед не была бы возможна без единства ингушского народа, подчеркнул Евкуров.

В настоящее время одной из проблем, которые мешают развитию региона, является разобщенность общества.

«Каждый из нас стоит перед выбором — личные интересы или интересы республики. И каждый, я подчеркиваю, каждый поступает в соответствии со своим воспитанием, своими идеалами. Призываю все заинтересованные стороны сделать свой выбор. Я свой выбор сделал. Как ингуш, как патриот, как боевой офицер, дававший присягу защищать Родину, я принял решение обратиться к президенту Российской Федерации Владимиру Владимировичу Путину с просьбой о досрочном сложении с меня полномочий главы республики», — заявил Юнус-Бек Евкуров.

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