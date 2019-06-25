ВКС РФ нанесли удар по крупнейшей базе боевиков в Идлибе

Дамаск, , 13:42 — REGNUM Утром 25 июня российские ВКС вместе со своими сирийскими партнерами нанесли тяжелые авиаудары по провинции Идлиб. Под огневое воздействие с воздуха попало большое количество объектов джихадистов, в том числе, аэропорт Тафтаназ. Об этом сообщает новостной ресурс Al-Masdar News.

Аэропорт Тафтаназ был захвачен боевиками «Джабхат ан-Нусры» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и их союзниками из Свободной сирийской армии в конце 2012 года. С момента захвата джихадисты превратили аэропорт Тафтаназ в одну из своих крупнейших баз на северо-западе Сирии.

Помимо авиаударов по аэропорту Тафтаназ, российская и сирийская авиация также нанесли тяжелые удары по удерживаемым боевиками районам Маар-Тахрома и Шейх-Мустафа. Эти авиаудары российских и сирийских ВВС были нанесены всего через несколько часов после того, как джихадисты провели ракетно-артиллерийский обстрел христианского города Аль-Скалабия.

Также сообщается, что 25 июня турецкие военные перевезли свои ракетные пусковые установки на северо-запад провинции Хама. СМИ сирийской оппозиции опубликовали видео передислокации РСЗО на турецкий наблюдательный пункт в городе Шейх-Магер.

Сирийское внешнеполитическое ведомство недавно заявило, что Дамаск не собирается воевать с Турцией, однако требует полного вывода турецких вооруженных сил из Сирии.