В Петербург прислали сотрудников ЦИК, чтобы разобраться с выборами

Санкт-Петербург, , 13:47 — REGNUM В Петербург прислали группу сотрудников Центральной избирательной комиссии (ЦИК Россиия), чтобы те «живьем поняли», что происходит в городе с нарушениями на муниципальных выборах. Об этом объявил 25 июня глава Санкт-Петербургской избирательной комиссии Виктор Миненко, передает корреспондент ИА REGNUM.

Миненко сообщил, что перед этим проходили детальные консультации с ЦИК РФ, включая председателя Эллу Памфилову и ее заместителя Николая Булаева.

«Ввиду того, что где-то поступают опять сигналы о неисполнении тех или иных решений, о нарушении законности, сегодня в Петербурге работает довольно-таки большая группа — порядка 14 человек — представителей ЦИК. Члены с правом решающего голоса Центральной избирательной комиссии совместно с нашими сотрудниками (работают) для того, чтобы все же живьем понять, что на сегодня происходит в городе в вопросах избирательного процесса», — сказал Миненко.

Он подчеркнул, что в среду, 26 июня, на заседании ЦИК будет заслушан доклад Горизбиркома о положении дел.

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Напомним, кандидаты жалуются на то, что муниципалитеты скрывают от них дату назначения выборов, из-за чего у них истекает срок возможности зарегистрироваться. Сами же комиссии не работают с утра до вечера и без выходных, как рекомендовал Горизбирком и ЦИК, в некоторых муниципалитетах целыми днями не принимают документы из-за фальшивых очередей.

Миненко подчеркнул, что Горизбирком должен действовать «жестко и оперативно, но исключительно в рамках действующего законодательства». «Дабы нам самим не стать примером нарушения закона», — заметил Миненко.

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