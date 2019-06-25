Лавров прокомментировал принятие резолюции ПАСЕ по России

Москва, , 13:32 — REGNUM Москва считает позитивным шагом резолюцию Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ), которая возвращает права делегации из России. Об этом 25 июня заявил глава Министерства иностранных дел РФ Сергей Лавров на пресс-конференции.

Он отметил, что большинство делегаций проголосовало за эту резолюцию.

«Важно, что делегации, проголосовавшие за эту резолюцию, а они составили большинство, четко заявили, что права, которые возвращаются Российской Федерации, не могут быть оспорены», — сообщил Лавров.

Он добавил, что попытки подорвать процесс возврата России в ПАСЕ продолжаются и «будут продолжаться сегодня и завтра».

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