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В Кремле рассказали о подготовке встречи Путина и Трампа в Осаке

Политика

«Такая подготовка ведется»

В Кремле рассказали о подготовке встречи Путина и Трампа в Осаке
Иван Шилов © ИА REGNUM
Дональд Трамп

Москва, 25 июня 2019, 13:26 — REGNUM  Подготовка встречи президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа на саммите G20 в японской Осаке ведется, заявил 25 июня пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Такая подготовка ведется, и мы не исключаем, что такая встреча может состояться».
Дмитрий Песков

Как сообщало ИА REGNUM, 25 июня представитель Белого дома сообщил, что президент США Дональд Трамп намерен встретиться с российским лидером Владимиром Путиным на полях саммита G20 в Японии.

Ожидается, что разговор будет посвящён преимущественно вопросам региональной безопасности, включая Иран, Ближний Восток и Украину. Может быть затронута проблема Венесуэлы, а также тема «российского вмешательства» в американские выборы.

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