В Кремле рассказали о подготовке встречи Путина и Трампа в Осаке

Москва, 25 июня 2019, 13:26 — REGNUM Подготовка встречи президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа на саммите G20 в японской Осаке ведется, заявил 25 июня пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Как сообщало ИА REGNUM, 25 июня представитель Белого дома сообщил, что президент США Дональд Трамп намерен встретиться с российским лидером Владимиром Путиным на полях саммита G20 в Японии.
Ожидается, что разговор будет посвящён преимущественно вопросам региональной безопасности, включая Иран, Ближний Восток и Украину. Может быть затронута проблема Венесуэлы, а также тема «российского вмешательства» в американские выборы.
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