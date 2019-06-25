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Гаврилов предрек войну на территории Грузии

Политика

«Война с Ближнего Востока может перекинуться в Грузию»

Москва, 25 июня 2019, 13:22 — REGNUM  Депутат Госдумы от КПРФ, глава МАП Сергей Гаврилов прогнозирует ухудшение ситуации в Грузии и не исключает военных действий на территории страны, передает корреспондент ИА REGNUM 25 июня.

«Процесс отмены виз для грузин приостановлен, внимание к этому региону будет усиливаться. Война с Ближнего Востока может перекинуться в Грузию, поэтому вывоз наших туристов — первоочередная мера безопасности», — рассуждает Гаврилов.

Экономика отойдет на второй план, рассуждает парламентарий.

«Ситуация может сложиться так, что вопрос экономических потерь померкнет перед задачей сохранения жизней наших соотечественников, а это вопрос не внешний, а внутренний для нашей страны», — считает Гаврилов.

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Российско-грузинские отношения
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