Барзани обсудил с делегацией США ситуацию на спорных территориях Ирака

Эрбиль, Ирак, , 13:26 — REGNUM Премьер-министр Иракского Курдистана Масрур Барзани обсудил с делегацией из США вопросы спорных территорий Ирака, об этом 25 июня сообщает Kurdistan24.

«На встрече были рассмотрены вопросы, касающиеся спорных территорий Ирака, а также шаги по налаживанию механизма сотрудничества между пешмерга и иракскими военными» , — говорится в заявлении курдской стороны.

На встрече также были рассмотрены последние события в регионе, в Ираке, а также в Иракском Курдистане.

Напомним, в сентябре 2017 года в курдской автономии прошел референдум о независимости региона от Ирака. Последствием данного мероприятия стало изгнание курдских пешмерга со спорных территорий.

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