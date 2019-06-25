Кандидат в губернаторы Петербурга от ЛДПР получил от Беглова комитет

Санкт-Петербург, , 13:18 — REGNUM Депутат Заксобрания Петербурга от ЛДПР Олег Капитанов стал главой городского комитета по межнациональным отношениям и реализации миграционной политики после того, как попросил у врио губернатора Петербурга Александра Беглова помочь с прохождением муниципального фильтра, чтобы тоже выдвинуться в градоначальники. Просьба прозвучала на заседании городского правительства 25 июня, передает корреспондент ИА REGNUM.

Капитанов сообщил, что у него никак не получается собрать подписи 10% муниципальных депутатов, так как абсолютное большинство МО Петербурга контролируются «Единой Россией», в которую входит и Беглов, хоть и идет на выборы губернатора самовыдвиженцем.

«Может быть, вы как-то повлияете на муниципальных депутатов, чтобы можно было пройти фильтр», — обратился Капитанов к врио.

Однако Беглов отнесся без понимания к такой просьбе. Он заметил, что в городе работают более 1300 депутатов, а кандидатов в губернаторы — 26 человек. Каждому нужно более 150 подписей «мунфильтра», то есть муниципалов хватит лишь на 8 кандидатов.

«Хотел спросить, а чем 26 кандидатов в губернаторы Петербурга лучше вас или хуже вас? Что такое сбор подписей — нужно в первую очередь работать с программами. Вот 27 программ, и каждый депутат — 150−160 человек — должен ознакомиться с этой программой. Это же не просто механически собрал подписи! Он же, когда ставит свою подпись, он поддерживает программу. Потому что ему тоже потом надо избираться. Неужели многие думают, что мы способны в полной мере повлиять на то, чтобы сказать — подпишите», — возмутился Беглов.

Затем он поинтересовался, зачем Капитанов вообще собрался в губернаторы. Тот ответил, что любит помогать горожанам и решил не ограничиваться полномочиями депутата. «В первую очередь — это боль за город», — заявил «жириновец».

Тогда Беглов вышел к нему с другим предложением, «если не слабо». «А что бы вам не возглавить комитет по межнациональным отношениям?» — спросил Беглов, апеллируя к тому, что Капитанов использовал в качестве повода для выхода на трибуну историю о том, как его якобы чуть не пырнул ножом гражданин «южной национальности».

«С огромным удовольствием это сделаю. Тем более что ЛДПР всегда выступает за Россию для русских», — согласился Капитанов.

В зале раздался шум, после чего Капитанов поправился, отметив, что «русские» в его понимании — это «многонациональный народ».

«Мы на заседании правительства, в прямом эфире. Вы поняли, что вы сейчас сказали? Вы принимаете предложение стать председателем комитета?» — уточнил Беглов, которого фраза Капитанова о «русских» не смутила. Депутат ответил утвердительно, и врио губернатора посоветовал ему готовиться к выходу на работу в ближайшие пару дней.

Добавим, что комитет по межнациональным отношениям и реализации миграционной политики в Санкт-Петербурге образован для разработки и реализации государственной национальной политики в Санкт-Петербурге, координации деятельности исполнительных органов государственной власти Санкт-Петербурга в сфере межнациональных отношений и миграционной политики. До настоящего времени главой комитета является Олег Махно. На прошлой неделе он написал сообщение об отставке, сообщил сегодня Александр Беглов.