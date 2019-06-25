Протесты в Грузии: «Поддерживающие Россию граждане на политику не влияют»

Москва, , 13:18 — REGNUM В своих отношениях с соседними странами постсоветского пространства России следует перестать ориентироваться на мнение «молчаливого большинства» этих стран и исходить исключительно из поведения властей. Об этом заявил заместитель декана факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭАндрей Суздальцевв эфире передачи «Право голоса» на ТВЦ.

«Есть признанное правительство страны. Его избирал народ. Голос президента — это голос народа. Поле информационное жёстко антироссийское десятилетиями. Политический класс полностью ориентирован против России», — заявил Суздальцев.

«Нам говорят, что надо успокоиться, это какие-то отщепенцы, их немного, а народ за нас. Так где он тогда? Все эти песни о том, что половина народа за нас — я этого не слышу», — подчеркнул он.

По его мнению, элиты соседних государств успешно пользуются сложившимся представлением о том, что к России хорошо относятся в странах постсоветского пространства, а потому по мере возможности следует избегать осложнения отношений между странами.

«Все эти разговоры, что давайте ещё лицо своё подставим, ещё нас грязью обольют — этим пользуются и шантажируют. Закрываются этими народами. Я не исключаю, что там неплохо относятся, но они точно так же улыбаются не только нашим туристам, но и другим туристам из Турции и Европы. Это нормально. И в Прибалтике нам хорошо улыбаются за наши деньги», — заверил Суздальцев.

Вечером 20 июня в Тбилиси началась акция протеста в связи с проведением в Тбилиси сессии Межпарламентской ассамблеи православия (МАП), председателем которой является Сергей Гаврилов. После попыток захвата здания парламента полиция привела в исполнение решение о разгоне митинга, в результате чего пострадало более 200 человек.