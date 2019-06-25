Гаврилов пожаловался на оскорбления в соцсетях

Москва, , 13:16 — REGNUM Депутат Госдумы от КПРФ, глава МАП Сергей Гаврилов посетовал на давление в социальных сетях, передает корреспондент ИА REGNUM 25 июня.

«В социальных сетях с различных аккаунтов грузинских пользователей массово продолжают размещаться оскорбительные русофобские лозунги, красные метки на фотографиях со мной, массово размещаются протестные постеры», — отметил Гаврилов.

Прежде всего, подвергается нападкам деятельность парламентария в качестве главы МАП.

«Особенно подвергается нападкам моя деятельность в сфере православия, поскольку в качестве президента Межпарламентской ассамблеи православия я выступаю в разных странах за защиту прав верующих, укрепление межконфессионального диалога, неприкосновенность христианских святынь», — сетует он.

Грузинскую оппозицию возмутило то, что Гаврилов выступал на русском языке, сидя в кресле спикера парламента Грузии.

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