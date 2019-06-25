ЕС сделал первый шаг к отмене экономических санкций против РФ — эксперт

Киев, , 13:10 — REGNUM Европа сделала первый шаг к ослаблению экономических санкций против России. Об этом 25 июня заявил в эфире одного из украинских телеканалов украинский политический эксперт Ярослав Павловский.

«Это пока не произойдет, но это первый шаг к этому», — считает Павловский.

При этом он выразил уверенность в том, что присутствие российской делегации в ПАСЕ не решит проблему Донбасса.

«Посмотрите, что происходит в Приднестровье, что происходит с Абхазией. То же может происходить и с Донбассом, не говорю уже о Крыме», — добавил Павловский.

Он призвал президента Украины Владимира Зеленского прокомментировать ситуацию в ПАСЕ.

«Можно не сомневаться, что Зеленского проинформировали, что такой вариант развития ситуации возможен во время его последней поездки (в Париж и Берлин — ред.). Непонятная, невнятная позиция администрации президента Зеленского. Это в его компетенции внешняя политика», — напомнил Павловский.

Эксперт также связывает решение ПАСЕ с потерей доверия к украинским политикам со стороны Запада.

«События действительно драматические. Но это не конец света. Это очень серьезный вызов для украинской дипломатии, для украинской власти, для Украины, как государства, для украинского общества — это 100%. Это серьезный репутационный проигрыш, потеря украинской дипломатии. Очевидно, это потеря доверия к украинской политической элите со стороны западных партнеров», — рассказал Павловский.

Как сообщало ИА REGNUM, ночью 25 июня ПАСЕ поддержала резолюцию о возвращении делегации России. Так, резолюция меняет правила ПАСЕ и усложняет процедуру применения санкций, в частности в отношении России. За такое решение проголосовали 118 членов ПАСЕ, против были 62, воздержались 10.

«118 депутатов этой организации проголосовали за то, чтобы Россия платила взносы и не выполняла никакой резолюции ПАСЕ. Деньги для них оказались гораздо важнее, чем принципы… Мы благодарим тех 62 политиков, которые проголосовали против этого позора», — прокомментировала решение ПАСЕ вице-спикер Верховной рады Ирина Геращенко на своей странице в сети Facebook.