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Госдума упростила получение гражданства РФ иностранным специалистам

Политика

Из специального перечня

Госдума упростила получение гражданства РФ иностранным специалистам
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Государственная дума РФ

Москва, 25 июня 2019, 13:09 — REGNUM  Госдума в третьем чтении приняла закон, сокращающий срок осуществления трудовой деятельности, необходимого для обращения с заявлением о приеме в гражданство РФ иностранных граждан и лиц без гражданства — квалифицированных специалистов, передает корреспондент ИА REGNUM 25 июня.

Вводятся преференции для иностранных специалистов, желающих получить гражданство РФ в упрощенном порядке. Для них сокращается с трех лет до одного года срок, когда они могут подать заявление о приеме в гражданство РФ.

Льгота предоставляется специалистам, работающим в России по профессиям, специальностям и на должностях, входящих в специальный перечень.

В ходе дискуссии допустили принятие поправок, касающихся гражданства РФ для членов семей таких специалистов.

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Миграция, гражданство, паспортизация
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