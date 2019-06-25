Госдума упростила получение гражданства РФ иностранным специалистам

Москва, 25 июня 2019, 13:09 — REGNUM Госдума в третьем чтении приняла закон, сокращающий срок осуществления трудовой деятельности, необходимого для обращения с заявлением о приеме в гражданство РФ иностранных граждан и лиц без гражданства — квалифицированных специалистов, передает корреспондент ИА REGNUM 25 июня.
Вводятся преференции для иностранных специалистов, желающих получить гражданство РФ в упрощенном порядке. Для них сокращается с трех лет до одного года срок, когда они могут подать заявление о приеме в гражданство РФ.
Льгота предоставляется специалистам, работающим в России по профессиям, специальностям и на должностях, входящих в специальный перечень.
В ходе дискуссии допустили принятие поправок, касающихся гражданства РФ для членов семей таких специалистов.