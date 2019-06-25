Госдума упростила получение гражданства РФ иностранным специалистам

Москва, , 13:09 — REGNUM Госдума в третьем чтении приняла закон, сокращающий срок осуществления трудовой деятельности, необходимого для обращения с заявлением о приеме в гражданство РФ иностранных граждан и лиц без гражданства — квалифицированных специалистов, передает корреспондент ИА REGNUM 25 июня.

Вводятся преференции для иностранных специалистов, желающих получить гражданство РФ в упрощенном порядке. Для них сокращается с трех лет до одного года срок, когда они могут подать заявление о приеме в гражданство РФ.

Льгота предоставляется специалистам, работающим в России по профессиям, специальностям и на должностях, входящих в специальный перечень.

В ходе дискуссии допустили принятие поправок, касающихся гражданства РФ для членов семей таких специалистов.