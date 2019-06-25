Вторник, 25 Июня 2019 года
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Делегация Украины остановит работу в ПАСЕ в знак протеста против РФ — СМИ

Политика

Протест продолжится до конца дня

Страсбург, Франция, 25 июня 2019, 13:08 — REGNUM  Украинская делегация приняла решение приостановить работу в ПАСЕ в знак протеста против отмены санкционного механизма в отношении России, сообщило 25 июня издание «Европейская правда».

До конца дня украинская делегация покинула зал заседаний и отказалась принимать участие в дальнейших дебатах. В среду представители Украины намерены вернуться в зал для того, чтобы обжаловать полномочия российской делегации. Они хотят лишить российскую делегацию полномочий, а также запретить представителям РФ занимать руководящие должности в комитетах ПАСЕ.

Напомним, ПАСЕ приняла закон, позволяющий России принимать участие в работе организации.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Украины Владимир Зеленский рассказал, как просил лидеров Германии и Франции не позволить России вернуться в ПАСЕ.

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