Делегация Украины остановит работу в ПАСЕ в знак протеста против РФ — СМИ

Страсбург, Франция, , 13:08 — REGNUM Украинская делегация приняла решение приостановить работу в ПАСЕ в знак протеста против отмены санкционного механизма в отношении России, сообщило 25 июня издание «Европейская правда».

До конца дня украинская делегация покинула зал заседаний и отказалась принимать участие в дальнейших дебатах. В среду представители Украины намерены вернуться в зал для того, чтобы обжаловать полномочия российской делегации. Они хотят лишить российскую делегацию полномочий, а также запретить представителям РФ занимать руководящие должности в комитетах ПАСЕ.

Напомним, ПАСЕ приняла закон, позволяющий России принимать участие в работе организации.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Украины Владимир Зеленский рассказал, как просил лидеров Германии и Франции не позволить России вернуться в ПАСЕ.

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