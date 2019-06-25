Прибалтика голосовала единогласно против восстановления прав РФ в ПАСЕ

Таллин, , 13:04 — REGNUM Все депутаты от Эстонии, Латвии и Литвы в Парламентской ассамблеи Совета Европы в ночь на вторник 25 июня выступили против резолюции об ограничении санкционного механизма ассамблеи, сообщает национальный вещательrus.err.ee.

От эстонской стороны противниками возвращения в организацию России выступилиИндрек Саар, Ээрик-Нийлес Кросс и Райво Тамм. По мнению Кросса, данная резолюция серьезно подрывает авторитет организации и дает крайне негативный сигнал защитниками прав человека во всем мире.

От Латвии против проголосовали Борис Цилевич («Согласие»), Мария Голубева («Развитие/За!»)и Линда Озола (Новая консервативная партия). Социалист Цилевич считает, что приняв документ, ПАСЕ сдается перед Россией, поддерживая ее действия, и отказывается от своих базовых ценностей.

«Как мы сможем критиковать другие страны, если смотрим сквозь пальцы на более серьезные нарушения России?», — заявил Цилевич во время заседания ассамблеи.

Также в числе проголосовавших «против» были и четыре представителя Литвы: Альгирдас Буткявичюс (Социал-демократическая рабочая партия), Эгидиюс Варейкис (Союз крестьян и зелёных), Эмануэлис Зингерис (Союз Отечества — Литовские христианские демократы), Рита Тамашюнене (Избирательная акция поляков Литвы — Союз христианских семей).

Всего из 190 делегатов, голосовавших вчера поздней ночью по резолюции, 62 были «против». Помимо представителей прибалтийских республик в числе противников были также делегаты из Грузии, Украины, Великобритании, Швеции, Германии, Нидерландов.

Читайте также: Россия подаёт заявку на подтверждение полномочий в ПАСЕ

Как ранее сообщало ИА REGNUM , члены ПАСЕ на заседании в Страсбурге одобрили изменения в регламенте, открывающие путь к возвращению российской делегации, и официально пригласили представителей России принять участие в июньской сессии ассамблеи.