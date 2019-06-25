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Резолюция о недоверии правительству Абэ отклонена — СМИ

Политика

У правящей коалиции более половины голосов депутатов в палате

Резолюция о недоверии правительству Абэ отклонена — СМИ
Иван Шилов © ИА REGNUM
Синдзо Абэ

Токио, 25 июня 2019, 12:59 — REGNUM  Проект резолюции о вотуме недоверия правительству премьер-министра Японии Синдзо Абэ, который подали в нижнюю палату парламента страны пять оппозиционных партий, отклонен 25 июня. Об этом передает Kyodo.

По данным агентства, нижняя палата парламента Японии отклонила данный проект резолюции, так как у правящей коалиции более половины голосов депутатов в палате.

Как передавало ИА REGNUM, 1 марта представители японской оппозиции выразили недоверие министру труда страны Такуми Нэмото в связи со скандалом вокруг ошибок в государственной статистике.

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Правительство Японии
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