Резолюция о недоверии правительству Абэ отклонена — СМИ

Токио, , 12:59 — REGNUM Проект резолюции о вотуме недоверия правительству премьер-министра Японии Синдзо Абэ, который подали в нижнюю палату парламента страны пять оппозиционных партий, отклонен 25 июня. Об этом передает Kyodo.

По данным агентства, нижняя палата парламента Японии отклонила данный проект резолюции, так как у правящей коалиции более половины голосов депутатов в палате.

Как передавало ИА REGNUM, 1 марта представители японской оппозиции выразили недоверие министру труда страны Такуми Нэмото в связи со скандалом вокруг ошибок в государственной статистике.

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