Новосибирский губернатор прокомментировал скандалы в клинике Мешалкина

Новосибирск, , 12:58 — REGNUM Губернатор Новосибирской области Андрей Травников на пресс-конференции сегодня, 25 июня, прокомментировал ситуацию вокруг Научно-исследовательского института травматологии и ортопедии и Национального медицинского исследовательского центра имени академика Мешалкина. Уголовные дела в отношении экс-руководителей этих учреждений Травников назвал «имиджевым ударом», сообщает корреспондент ИА REGNUM.

«Это и определённый имиджевый удар, и потеря времени на смену руководителей, на вхождение в курс дела, принятие решений. Надеемся, что эта задержка не будет критичной и для развития отрасли, и для развития предприятий — партнеров центра им. Мешалкина», — сказал Травников.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в Новосибирске был вынесен обвинительный приговор по уголовному делу в отношении бывшего директора Новосибирского научно-исследовательского института травматологии и ортопедии им. Я. Л. Цивьяна Михаила С. за растрату более 10 млн рублей. Михаил С. свою вину не признал. В итоге суд приговорил его к трём годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима, а также штрафу в размере 100 тыс. рублей и лишил права занимать руководящие должности в государственных учреждениях на срок два года.

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А возглавлявший клинику Мешалкина с 1999 года Александр К. 16 мая был уволен приказом Минздрава РФ. Кардиохирурга и его супругу подозревают в растрате. Он сам отверг свою причастность к каким-либо преступлениям, объяснив, что его задержанию предшествовали действия «заинтересованных лиц», и попросил защиты у президента России Владимира Путина.

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