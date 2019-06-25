Делегация Украины в ПАСЕ покинула зал заседаний в одиночестве

Страсбург, Франция, , 12:57 — REGNUM Делегация Украины в Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) покинула зал заседания, сообщил 25 июня член российской делегации в Ассамблее Леонид Калашников (КПРФ).

«Встали только украинцы, они призвали всех, кто за них там, кто их поддерживает, а ушли только украинцы», — цитирует РИА Новости Калашникова.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее ПАСЕ приняла резолюцию, которая возвращает России право голоса на заседаниях Ассамблеи. Такое решение поддержали 118 евродепутатов, 62 проголосовали против. Это решение крайне негативно было воспринято на Украине.

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