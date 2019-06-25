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Грузия первой оспорила полномочия России в ПАСЕ

Политика

Вопрос о полномочиях России будет рассмотрен 26 июня

Страсбург, Франция, 25 июня 2019, 12:54 — REGNUM  Полномочия России в Парламентской ассамблее Совета Европы оспорены необходимым для этого количеством делегатов. Об этом заявила глава ПАСЕ Лилиан Мори Паскье на сессии 25 июня.

«У нас есть необходимое большинство», — отметила Паскье.

Процедуру отказа от предоставления России полномочий инициировала Грузия, в поддержку выступили еще четыре страны, включая Украину и Великобританию. Всего для оспаривания полномочий были необходимы голоса 30 представителей пяти стран.

Вопрос о полномочиях России будет рассмотрен 26 июня.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее представитель украинской делегации Борислав Береза заявил, что возвращение полномочий России в ПАСЕ будет оспорено. Ранее члены ПАСЕ отклонили поправки к проекту резолюции о возвращении делегации РФ в ассамблею, которые предложила украинская сторона.

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