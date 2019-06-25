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В Париже предупредили об увеличении уровня загрязнения воздуха из-за жары

Политика

Жителей Парижа призвали пересесть на общественный транспорт или велосипед, парковки в жилой зоне будут бесплатными 25 июня

Париж, 25 июня 2019, 12:59 — REGNUM  В мэрии Парижа объявили, что парковка в жилых зонах в Париже будет бесплатной 25 июня из-за загрязнения воздуха, вызванного сильной жарой, сообщает Le Figaro.

«Из-за жаркой погоды в Париже на этой неделе орган по контролю качества воздуха (AIRPARIF) предупреждает об увеличении уровня загрязнения воздуха в Иль-де-Франс. Кроме того, в столице будет бесплатная парковка в жилых зонах 25 июня», — говорится в заявлении мэрии Парижа.

Ожидается, что уровень загрязнения воздуха в столице достигнет пика в среду, 26 июня. Мэрия Парижа также обратилась в полицейский штаб с просьбой настроить дифференцированный трафик движения в этот день.

Городские власти призывают всех жителей Парижа быть осторожными, отказаться от передвижений на автомобиле и пересесть на общественный транспорт или велосипед.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее метеорологическая служба Météo France предупредила о надвигающейся жаре. Ожидается, что температура воздуха прогреется до 40 °C.

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