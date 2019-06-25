Решение об участии в ПАСЕ делегация примет 26 июня – Толстой

Страсбург, Франция, , 12:50 — REGNUM Решение о полномочиях российской делегации в ПАСЕ будет принято завтра, 26 июня. Как передает корреспондент ИА REGNUM 25 июня, об этом заявил вице-спикер Госдумы Петр Толстой («Единая Россия»), возглавляющий делегацию.

«Мы рассматриваем только полноформатное и равное участие нашей делегации… Процедура по оспариванию была вполне ожидаемой. Русофобское меньшинство в Ассамблеи пытается всячески вставлять палки в колеса и препятствовать возвращению России на эту европейскую площадку, потому что в случае такого развития событий антироссийские санкции разобьются вдребезги о здравый смысл», — сказал Толстой.

Кроме того, говорит депутат, возвращение России очень недовольны американцы, соответственно, группа депутатов из Украины, Великобритании, Грузии повторяют уже набившие оскомину обвинения в адрес нашей страны из одной и той же методички.

«Решение по полномочиям российской делегации будет принято в среду, во второй половине дня. В зависимости от того, каким оно будет, мы примем решение — оставаться в ПАСЕ или нет», — заявил Толстой.