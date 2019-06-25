На форум «Армия-2019» прибудут ракетные корабли «Серпухов» и «Мытищи»

Калининград, , 13:34 — REGNUM Новые малые ракетные корабли «Серпухов» и «Мытищи» Балтийского флота будут участвовать в Международном военно-техническом форуме «Армия-2019». Об этом сообщает пресс-служба Западного военного округа.

Сообщается, что ракетные корабли «Серпухов» и «Мытищи» вышли из главной базы флота Балтийск в Калининградской области и взяли курс на Кронштадт.

«Во время межбазового перехода экипажи кораблей отработают элементы плавания в узкости и выполнят ряд учебно-боевых задач по действиям личного состава по тревоге, борьбе за живучесть кораблей, связи, противовоздушной обороне и совместному маневрированию», — сообщили в военном ведомстве.

Напомним, церемония торжественного открытия форума «Армия-2019» в Кронштадте пройдёт 28 июня 2019 года у причала Восточной Усть-Рогатки.

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