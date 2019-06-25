План Гройсмана: После досрочные выборов в Раду — еще одни досрочные выборы

Киев, , 12:45 — REGNUM Премьер-министр Украины Владимир Гройсман предложил неординарный план выхода из нынешнего политического кризиса — вскоре после досрочных выборов в Раду 21 июля провести еще одни досрочные парламентские выборы.

Об этом Гройсман заявил вечером 24 в эфире украинского телевидения.

«Необходимо сейчас провести досрочные выборы… необходимо изменить конституцию и идти сразу на досрочные выборы для того, чтобы перезагрузить парламент, сделать 250 депутатов (сейчас 450). Тогда это будет честно по отношению к людям», — заявил глава правительства.

Для населения выгода такого плана в том, отметил Гройсман, что в итоге сэкономленные средства от сокращения количества депутатов парламента можно будет направить в другие сферы экономики страны.

ИА REGNUM напоминает, что ранее и представитель президента Украины в Верховной раде Руслан Стефанчук предлагал сократить количество депутатов парламента, однако при этом ничего не говорил о еще одних досрочных выборах. В лагере Зеленского свою позицию мотивируют тем, что украинцев уже не 52 млн человек, как в начале 90-х гг. прошлого века, а значительно меньше.

«Сегодня обсуждают количество депутатов: 450 — это много или мало. Но есть европейские нормы представительства. Когда нас было 52 млн, то было достаточно, а когда мы после переписи населения увидим, что нас 30 миллионов, то для чего нам 450 депутатов?», — задался вопросом Стефанчук.

Еще дальше пошел лидер партии «Рух новых сил», экс-президент Грузии Михаил Саакашвили, который выступает за сокращение состава парламента Украины втрое — до 150 депутатов, причем это должны быть «молодые политики, антикоррупционеры и люди с хорошей репутацией».