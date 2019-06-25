«После Советского Союза хотят делить Россию»: Протесты в Грузии как симптом

Москва, , 12:39 — REGNUM Антироссийская риторика в государствах на постсоветском пространстве будет сохраняться при любых обстоятельствах, и это следует воспринимать это как безусловную данность. Об этом заявил заместитель декана факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ Андрей Суздальцев в эфире передачи «Право голоса» на ТВЦ.

«На самом деле это второй распад Советского Союза. Первый этап — разделение. Советское наследство проели, теперь что надо делать? Делить Россию», — заявил Суздальцев.

«Мы всегда будет виноваты во всём. Мы такие-сякие, мы не делимся, мы ничего не даём, что им хотелось, мы упираемся. В результате мы оккупанты и враги, но туристов, газ транзитный дайте. Вы нападаете на наш суверенитет, но газ, нефть, рынок, кредиты дайте», — подчеркнул он.

Он отметил, что подобное отношение к России стало своего рода нормой на постсоветском пространстве.

«Сложилось мнение, что можно безнаказанно нас оскорблять. Некоторые соседи нас оскорбляют четверть века, мы вытираемся и деньги даём. Так было с Грузией при Шеварнадзе, так было с Украиной до 2014 года. Янукович приехал в Сочи: у меня майдан, дайте деньги. Так и в Белоруссии происходит — денег не будет, будет база НАТО под Смоленском. Чем отличается от грузинского формата? Да ничем», — отметил Суздальцев.

Вечером 20 июня в Тбилиси началась акция протеста в связи с проведением в Тбилиси сессии МАП, председателем которой является Сергей Гаврилов. Оппозицию возмутил не только приезд российского делегата, но и то, что в ранге председателя ассамблеи он занял кресло спикера парламента Грузии.

После попыток захвата здания парламента полиция привела в исполнение решение о разгоне митинга, в результате чего пострадало более 200 человек. Протесты сопровождались антироссийскими высказываниями высокопоставленных лиц, в ответ на что в Москве решили приостановить авиасообщение с Грузией.