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Жителей приграничных с Украиной территорий РФ оповестят об опасности

Политика

Речь идёт о населённых пунктах в 14 муниципалитетах Ростовской области

Жителей приграничных с Украиной территорий РФ оповестят об опасности
Иван Шилов © ИА REGNUM
Граница

Ростов-на-Дону, 25 июня 2019, 12:35 — REGNUM  Населённые пункты Ростовской области, расположенные неподалёку от российско-украинской границы, будут оснащены системой экстренного оповещения. Об этом донской губернатор заявил в ходе заседания Совета при полномочном представителе президента РФ в Южном федеральном округе.

«Будет проработан вопрос строительства перехватывающей парковки у пункта пропуска «Донецк». Предстоит реконструкция автодороги к месту пересечения границы — Донецк (Северный). В приграничных территориях продолжим построение системы экстренного оповещения. Она охватит около 300 населённых пунктов в 14 муниципалитетах Ростовской области», — приводит слова Василия Голубева пресс-служба.

ИА REGNUM напоминает, что в 2014 году в Ростовской области из-за вооружённого конфликта в Донбассе и наплыва беженцев было объявлено чрезвычайное положение. Режим ЧС, который позволил принять максимальное число беженцев и оказать им необходимую помощь.

Ранее сообщалось, что приграничные территории Ростовской области становились мишенью для украинских силовиков. Так, например, в июне 2014 года разрывными снарядами были обстреляны посёлок Шахты-24 города Гуково, хутор Васецкий Красносулинского района, таможенный пункт. 13 июля 2014 года в результате попадания украинского снаряда во двор частного дома на улице Балтийской в Донецке (Ростовская область) погиб мужчина.

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Война в Донбассе
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