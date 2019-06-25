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Шойгу назвал причину появления террористов в Африке

Политика

Появления многочисленных джихадистских группировок уходят в 2011 год

Москва, 25 июня 2019, 12:33 — REGNUM  Многочисленные джихадистские группировки в Африке появились после того, как страны Запада провели операцию по смене режима в Ливии. Об этом 25 июня заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу на форуме «Армия-2019».

"Появления многочисленных джихадистских группировок уходят в 2011 год, когда Запад провел операцию по смене режима в Ливии», — заявил Шойгу в ходе встречи с главой Минобороны Мали Ибрахимом Дахиру Дембеле.

Как сообщало ИА REGNUM, боевики «Боко Харам» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) является одной из самых жестоких группировок в Африке, террористы сражаются за создание государства, основанного на нормах шариата. Также в Африке в 2016 году была сформирована «Западноафриканская провинция ИГ» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

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