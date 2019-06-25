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МИД ФРГ осудил атаку хуситов на аэропорт в Саудовской Аравии

Политика

Нападение было совершено 23 июня при помощи беспилотного летательного аппарата

Берлин, 25 июня 2019, 12:34 — REGNUM  Германия осуждает нападение йеменских хуситов на аэропорт Абха в Саудовской Аравии. Об этом заявил посол ФРГ в Саудовской Аравии Йорг Ранау. Его слова приводит официальная страница германского внешнеполитического ведомства в Twitter 25 июня.

«Германия решительно осуждает нападение на аэропорт Абха, совершенное хуситами, в результате которого один человек был убит и еще 20 получили ранения», — заявил посол.

Как сообщало ИА REGNUM, нападение было совершено 23 июня при помощи беспилотного летательного аппарата. Ранее министерство иностранных дел Франции выразило солидарность с Саудовской Аравией.

Читайте ранее в этом сюжете: Один убит и восемь ранены – хуситы атаковали аэропорт в Саудовской Аравии

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Политическая жизнь Германии
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