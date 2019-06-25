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Трамп поздравил президента Казахстана с победой на выборах

Политика

Президент США Дональд Трамп направил главе Казахстана Касым-Жомарту Токаеву телеграмму

Нур-Султан, 25 июня 2019, 12:27 — REGNUM  Вашингтон намерен продолжить совместную работу по продвижению расширенного стратегического партнерства с Казахстаном. Об этом говорится в телеграмме президента США Дональда Трампа, сообщили 25 июня в пресс-службе главы республики.

Глава Белого дома поздравил президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева с избранием на высший государственный пост. Трамп выразил надежду на сотрудничество в продвижении двусторонних отношений.

Президент США также выразил радость по поводу того, что американский бизнес продолжает открывать новые возможности для расширения экономического сотрудничества с Казахстаном.

Как сообщало ИА REGNUM, 13 мая первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев принял посла США Уияльма Мозера. Дипломат сообщил, что президент США Дональд Трамп выразил намерение в будущем встречаться с Назарбаевым и советоваться по ситуации в регионе.

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США в Туркестане
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