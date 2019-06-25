Ещё один экс-прокурор Чувашии награждён за заслуги перед республикой

Чебоксары, , 12:23 — REGNUM Бывший прокурора Чувашии Евгений Жучков награжден медалью ордена «За заслуги перед Чувашской Республикой». Награда ему была вручена 24 июня в рамках празднования Дня Республики, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе надзорного ведомства.

В Доме правительства состоялась торжественная церемония вручения государственных наград. В числе награждённых — член республиканского отделения Общероссийской общественной организации ветеранов и пенсионеров прокуратуры Евгений Жучков. Он удостоен медали ордена «За заслуги перед Чувашской Республикой». Награда присуждены ему «за заслуги перед Чувашской Республикой и плодотворную работу».

Напомним, Евгений Жучков десять лет, с 1984 по 1994 годы, являлся прокурором Чувашии, а в целом посвятил себя прокурорской деятельности более 36 лет.

«После выхода на пенсию он также принимает активное участие в ветеранском движении пенсионеров прокуратуры Чувашской Республики, продолжая оказывать помощь в воспитании молодых работников прокуратуры, формировании их жизненной позиции», — говорят в надзорном ведомстве, поздравляя коллегу «с заслуженной наградой» и желая ему «крепкого здоровья, долгих лет жизни».

Как сообщало ИА REGNUM, что медали ордена «За заслуги перед Чувашской Республикой» за «вклад в укрепление законности, защиту прав и свобод граждан» был удостоен ещё один бывший прокурор региона Владимир Метелин. Он возглавлял надзорное ведомство десять лет и был освобождён от должности 5 февраля 2015 года.

Напомним, прокурор региона назначается на должность президентом России по представлению генерального прокурора РФ. Максимальный срок работы в должности — десять лет.

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