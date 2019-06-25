Вторник, 25 Июня 2019 года
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МИД Франции осудил попытку переворота в Эфиопии

Политика

Франция поддерживает усилия премьер-министра Эфиопии по объединению эфиопского народа

Париж, 25 июня 2019, 12:23 — REGNUM  Франция решительно осуждает серию вооруженных нападений на административное здание в штате Амхара в Эфиопии, сообщает внешнеполитическое ведомство страны.

«Мы вновь заявляем о нашей поддержке премьер-министра Эфиопии Абия Ахмеда в его усилиях по реформированию и объединению эфиопского народа, что имеет важное значение для стабильности страны», — говорится в заявлении МИД Франции.

Как сообщало ИА REGNUM, в результате вооруженного нападения на административное здание в штате Амхара в Эфиопии 22 июня был убит губернатор Амбачеу Меконнена. Власти Эфиопии назвали случившееся попыткой переворота.

Ранее по теме: В начальника штаба эфиопской армии в провинции Амхара стреляли — СМИ

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