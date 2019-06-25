МИД Франции осудил попытку переворота в Эфиопии

Париж, 25 июня 2019, 12:23 — REGNUM Франция решительно осуждает серию вооруженных нападений на административное здание в штате Амхара в Эфиопии, сообщает внешнеполитическое ведомство страны.
«Мы вновь заявляем о нашей поддержке премьер-министра Эфиопии Абия Ахмеда в его усилиях по реформированию и объединению эфиопского народа, что имеет важное значение для стабильности страны», — говорится в заявлении МИД Франции.
Как сообщало ИА REGNUM, в результате вооруженного нападения на административное здание в штате Амхара в Эфиопии 22 июня был убит губернатор Амбачеу Меконнена. Власти Эфиопии назвали случившееся попыткой переворота.
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