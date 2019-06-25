Членов правительства Кении подозревают в заговоре против зампрезидента

Найроби, , 12:20 — REGNUM Трое министров из правительства Кении — министр промышленности Питер Мунья, министр здравоохранения Сесилия Кариуки и министр связи и технологий Джо Мучеру, подозреваются в причастности к заговору с целью убийства заместителя президента страны Уильяма Руто. Таким образом они якобы пытались помешать Руто выдвинуть свою кандидатуру на президентских выборах, которые состоятся в 2020 году, передает Deutsche Welle Swahili.

По информации издания, в ходе допроса, прошедшего в центральном бюро расследований в Найроби, подозреваемые опровергли выдвинутые обвинения. В интервью журналистам Мунья заявил, что подозрения безосновательны. Кроме того, от Руто не поступало никаких сообщений в полицию, добавил министр.

«Во-первых, нет никаких зафиксированных жалоб, за которые нам стоило бы отвечать, даже если бы нам этого хотелось, обращений нет», — подчеркнул Мунья.

«Без сомнений, это серьезные обвинения, ведь речь идет о человеке на посту заместителя президента. Я полагаю, что человек такого статуса проведет подробное расследование перед тем, как отвечать на подозрения. Я считаю, что все дело в нехватке ответственности», — добавил он.

Уильям Руто долгое время находится на политической арене Кении. Ожидается, что именно он займет пост президента после того, как Ухуру Кеньятта покинет свой пост.

«Многие люди беспокоятся о моем пути. Но мое время уходить на небеса еще не пришло. Даже свой отход в мир иной я уже запланировал. Так как Иисус все еще не вернулся, я пойду своей дорогой в Кении», — заявил заместитель президента Уильям Руто.