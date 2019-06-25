В Танзании начнут актуализацию списков избирателей

Додома, , 12:20 — REGNUM Актуализация списков избирателей начнется в июле. В рамках мероприятия будет обновлена информация о числе избирателей и собраны данные о переехавших жителях страны. В ходе актуализации будут лишены удостоверений избирателей те, кто больше не имеет права голосовать, а новые, утерянные или поврежденные удостоверения избирателя будут выданы владельцам, передает газета Nipashe со ссылкой на заявление главы избирательной комиссии Атумана Кихамиа на пресс-конференции, прошедшей в конце прошлой неделе.

Он отметил, что актуализация списков избирателей будет касаться всех граждан Танзании в возрасте 18 лет и старше, а также тех, кому на момент выборов уже исполнится 18 лет.

Кихамиа заявил, что после актуализации будут составлены новые списки избирателей, которые будут использоваться на президентских выборах в 2020 году.

«Избирательная комиссия предоставит копию списка избирателей политическим партиям», — заверил политиков Кихамиа.