Патриархи Кирилл и Варфоломей могут встретиться в этом году?

Станислав Стремидловский, , 12:17 — REGNUM

Предстоятель Православной церкви в Америке митрополит Тихон в минувшее воскресенье, 23 июня, сослужил литургию вместе с константинопольским патриархом Варфоломеем в Каппадокии. Это произошло в рамках паломнической поездки делегации ПЦвА в Турцию. Как сообщается на официальном портале этой Церкви, «по окончании божественной литургии Его Святейшество (Варфоломей — С.С.) тепло приветствовал Блаженнейшего, напомнив о многочисленных визитах митрополита Тихона, представляющего Православную Церковь в Америке, в Константинопольский патриархат. Он также рассказал о тесной дружбе, которая сложилась в результате этих визитов».

На фоне напряженной ситуации в православном мире, когда Русская православная церковь и Константинопольская вошли в жесткий клинч из-за односторонних действий Фанара на Украине, где он принял участие в создании Православной церкви Украины и предоставил ей томос об автокефалии, встреча двух владык привлекает повышенное внимание. Напомним, что в октябре прошлого года Синод Русской православной церкви принял решение о разрыве отношений с Константинополем. Выступая в том же месяце на Всемирном конгрессе соотечественников в Москве, председатель Отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Иларион заявил: «Мы ожидаем от наших соотечественников за рубежом понимания сложившейся непростой ситуации, сплочения и усиления поддержки наших зарубежных общин и приходов нашей Церкви, что в некоторых случаях может оказаться необходимым». Соответственно, это адресовалось и православным Северной Америки.

В том числе, по идее, и ПЦвА. Ведь статус этой Церкви остается до сих пор сложным. Она была основана валаамскими иноками-миссионерами, прибывшими на остров Кадьяк в 1794 году по определению Святейшего синода Русской церкви о назначении в Аляску православной миссии. А в апреле 1970 года «Православная Церковь в Америке получила автокефалию от Матери-Церкви Русской», сообщает портал «Патриархия.ру». Однако ее в качестве поместной Церкви признают далеко не все. Так, Константинопольский патриархат и многие вместе с ним видят в ПЦвА лишь самоуправляемую часть Русской православной церкви, чей канонический статус и апостольское преемство, впрочем, не оспаривается. В этом контексте получается, если смотреть глазами Фанара, что пусть и обладающая большой свободой действий, автономная, но все же часть Русской православной церкви вошла в евхаристическое общение с константинопольским патриархом.

Что бы это значило? На наш взгляд, вполне возможно то, что Константинопольский патриархат и Московский создают почву для встречи патриарха Варфоломея и патриарха Московского и всея Руси Кирилла. О нужности возобновления их диалога говорил в середине в интервью греческому изданию Έθνος александрийский патриарх Феодор II, а эти патриархи с давних пор выполняют посреднические миссии. Он предлагал следующий алгоритм действий. Вначале личная дискуссия между Варфоломеем и Кириллом. И только при условии выработки в неофициальном режиме согласованных решений их можно было бы вынести на всеправославный собор, который придаст договоренностям юридически обязательный статус. Данная инициатива дополняет идею предстоятеля Кипрской православной церкви архиепископа Хризостома II, которую в середине апреля тот обсудил на совещании с участием александрийского, антиохийского и иерусалимского патриархов. Речь шла тогда о созыве всеправославного собора, однако не приводились подробности.

Проблема была в том, что собрать глав православных Церквей на него и заставить их договориться друг с другом было бы не легче, чем пасти табун ежей. Как отмечали в Московском патриархате, «трудность сейчас заключается в том, что если собор будет созван не константинопольским патриархом, то константинопольский патриарх на него не поедет, решения его проигнорирует и не признает. А если он будет созван константинопольским патриархом для всеправославной легализации того, что он учинил, то на этот собор не приедут многие Церкви». Но что-то делать надо было. Особенно фактор времени становился критичным для Фанара, получившего в последние месяцы серьезные репутационные удары после скандальных действий почетного патриарха ПЦУ Филарета и его войны с предстоятелем ПЦУ митрополитом Епифанием. На днях жару поддали и некоторые украинские издания, обвинившие Константинополь в примитивном корыстолюбии, желании получать ежемесячно несколько десятков миллионов долларов от украинских приходов.

Московский патриархат может позволить себе выжидать, но пребывать в статике и отказываться от каких-либо предложений по медиации ему тоже будет трудновато. Печальная «украинская история» серьезно беспокоит сообщество православных Церквей, которые видят в нем дискредитацию мирового православия. Поэтому не будем исключать того, что до конца этого года два патриарха, константинопольский и московский, выйдут на личную встречу. Трудно сказать, смогут ли они договориться и на каких условиях. Хотя уже сегодня понятно, что любое соглашение между ними будет за счет почетного патриарха Филарета, в нелюбви к которому обнаружили редчайшее единство все предстоятели православных Церквей. Гораздо сложнее окажется выработка консенсуса по тому, что же делать с Православной церковью Украины в принципе. Это потребует больших компромиссов, а православные Церкви до сих пор не отличались талантами в нахождении их.