ПАСЕ и Россия дали «большую пощечину украинской внешней политике» — эксперт

Киев, 25 июня 2019, 12:13 — REGNUM Украинский политический аналитик Максим Маньковский считает, что Москва дала Киеву «большую пощечину» вернув российскую делегацию в Парламентскую ассамблею Совета Европы (ПАСЕ). Соответствующее заявление Маньковский сделал 25 июня в эфире одного из украинских телеканалов.
При этом он выразил надежду на то, что Европа не отменит экономические санкции против России.
По его словам, Европа отстаивает свои бизнес интересы в России. «В политике и особенно в геополитике нет друзей, есть только интересы каждого государства. Европейским бизнесменам не очень интересно то, что происходит на Украине. Россия — это очень большой рынок… Европейскому бизнесу нужны новые рынки, новые доходы», — пояснил Маньковский.
Как сообщалось, 25 июня ПАСЕ приняла резолюцию об изменении санкционного механизма, которая позволяет России вернуться в ассамблею. За принятие резолюции проголосовали 118 депутатов, 62 против, 10 воздержались. Примечательно, что украинская делегация подала к резолюции более 200 поправок. Их рассмотрение началось около 21.00 24 июня по киевскому времени и завершилось в 1.45 25 июня.
Министерство иностранных дел Украины заявило, что одобренная депутатами ПАСЕ резолюция об изменении санкционного механизма, которая вернула России право голоса, является недопустимой уступкой.