ПАСЕ и Россия дали «большую пощечину украинской внешней политике» — эксперт

Киев, , 12:13 — REGNUM Украинский политический аналитик Максим Маньковский считает, что Москва дала Киеву «большую пощечину» вернув российскую делегацию в Парламентскую ассамблею Совета Европы (ПАСЕ). Соответствующее заявление Маньковский сделал 25 июня в эфире одного из украинских телеканалов.

При этом он выразил надежду на то, что Европа не отменит экономические санкции против России.

«Если отменят санкции, то Европа покажет, что она просто кидает Украину, оставляет её один на один против России. Конечно, там много лоббистов такой идеи. Российские деньги делают своё дело… То, что произошло в ПАСЕ, это большая наглость и большая пощечина украинской внешней политике. Обращение к депутатам: дайте господину Зеленскому назначить министра иностранных дел», — призвал Маньковский.

По его словам, Европа отстаивает свои бизнес интересы в России. «В политике и особенно в геополитике нет друзей, есть только интересы каждого государства. Европейским бизнесменам не очень интересно то, что происходит на Украине. Россия — это очень большой рынок… Европейскому бизнесу нужны новые рынки, новые доходы», — пояснил Маньковский.

«Европа хочет разговаривать с Россией. Это очень обидно. История ничему не учит «старушку Европу». Она повторяет те же ошибки, которые были в Грузии, Молдове», — подытожил Маньковский.

Как сообщалось, 25 июня ПАСЕ приняла резолюцию об изменении санкционного механизма, которая позволяет России вернуться в ассамблею. За принятие резолюции проголосовали 118 депутатов, 62 против, 10 воздержались. Примечательно, что украинская делегация подала к резолюции более 200 поправок. Их рассмотрение началось около 21.00 24 июня по киевскому времени и завершилось в 1.45 25 июня.

Министерство иностранных дел Украины заявило, что одобренная депутатами ПАСЕ резолюция об изменении санкционного механизма, которая вернула России право голоса, является недопустимой уступкой.

«То, что произошло сегодня в ПАСЕ, является свидетельством отхода от задекларированных стандартов, принципов и ценностей Совета Европы в результате беспрецедентного давления и финансового шантажа со стороны Российской Федерации. К сожалению, это произошло в результате откровенного попустительства со стороны ряда стран, руководство которых, с одной стороны, подчеркивает необходимость прекращения российской агрессии против Украины, а с другой — поощряет агрессора», — говорится в заявлении МИД Украины.