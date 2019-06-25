Военные Турции обезвредили семерых членов РПК

Анкара, , 12:13 — REGNUM Вооруженные силы Турции «нейтрализовали» семь членов Рабочей партии Курдистана, об этом 25 июня сообщает Anadolu Ajansi.

Повстанцы были обезврежены в результате силами жандармерии при поддержке авиации в провинции Диярбакыр.

Термин «нейтрализован» используется турецкими военными по отношению не только к ликвидированному противнику, а также попавшемуся в плен или сдавшемуся добровольно.

Напомним, Рабочая партия Курдистана считается в Турции террористической организацией, и ее деятельность на территории страны запрещена. Курды сражаются за право обладания собственной автономией в рамках государства.

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