Поступок настоящего мужчины, который любит Ингушетию — об отставке Евкурова

Москва, 25 июня 2019, 12:08 — REGNUM Решение об отставке, которое принял глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров, — это поступок настоящего политика и мужчины. Принимая его, он в первую очередь думает не о себе, а о своей республике, народ которой будет ему благодарен, за все, что он сделал. Такое мнение высказал ИА REGNUM Дмитрий Носов — олимпийский чемпион-дзюдоист, член Комиссии Общественной палаты РФ по безопасности и взаимодействию с ОНК (Общественная наблюдательная комиссия).
Отмечая, что для Евкурова, которого он знает много лет, понятие чести — не пустое слово, Носов высказал уверенность, что принятое им решение не было спонтанным, он рассчитывает им повлиять на сохранение стабильности и мира в Ингушетии.
Дмитрий Носов даже не допускает мысли о том, что Евкуров мог сдаться в непростой ситуации, которая сложилась в последнее время в Ингушетии.
Носов напомнил, сколько успел сделать Юнус-Бек Евкуров за время его работы в должности главы Ингушетии. Среди его заслуг в том числе создание условий для развития спорта, достижения в социальной сфере, в экономике. Но в первую очередь, по мнению Носова, народ Ингушетии должен быть благодарен Евкурову за обеспечение безопасности в регионе.
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Напомним, глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров 24 июня выступил с обращением к жителям республики, в котором объявил о своем решении подать прошение президенту РФ Владимиру Путину об отставке с поста руководителя субъекта. Это решение принято взвешенно и обдуманно и вызвано многими причинами, одна из которых разобщенность в обществе, за которую должны, по мнению Евкурова, нести ответственность в первую очередь органы власти.
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