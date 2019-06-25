Роскосмос опроверг нештатную ситуацию при возвращении экипажа МКС

Москва, , 12:04 — REGNUM Сообщения о нештатной ситуации, якобы возникшей при возвращении на Землю «Союза МС-11» с экипажем МКС, являются недостоверными. Об этом информирует 25 июня пресс-служба Роскосмоса.

Все бортовые системы и агрегаты космического корабля «Союз МС-11», включая комбинированную двигательную установку, отработали в штатном режиме, в строгом соответствии с программой полёта.

«Замечаний нет», — подчеркнули в Роскосмосе.

Отмечено также, что резервный коллектор двигательной установки был подготовлен к использованию на случай возможной необходимости.

Как сообщало ИА REGNUM, 25 июня спускаемый аппарат с выполнившим свои задачи экипажем МКС успешно приземлился в Казахстане. В NASA сообщили о сбое, который якобы произошел при работе двигателя «Союза МС-11», из-за чего был задействован резервный коллектор двигательной установки.

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