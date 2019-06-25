На Украине нашли главного виновника возвращения делегации России в ПАСЕ

Киев, , 12:04 — REGNUM Украинские эксперты жестко критикуют президента страны Владимира Зеленского в контексте ситуации с возвращением российской делегации в ПАСЕ, передает корреспондент ИА REGNUM сегодня, 25 июня.

«Зеленский… продемонстрировал полное непонимание и неспособность отстаивать национальные интересы Украины. О некомпетентности даже нет смысла уже вспоминать. Но — что хуже и грустнее — он даже и не пытался это делать», — заявил политолог Виталий Бала.

«Отказался встретиться с украинской делегацией в ПАСЕ… Ранее промолчал на совместной пресс-конференции с Макроном, когда тот заявил о своей поддержке возвращения России в ПАСЕ. И сейчас никакой реакции. Возможно, очередной видеоролик готовят? Только кому и о чем?», — продолжил свою мысль эксперт.

Политолог Олеся Яхно предполагает, что отсутствие реакции Зеленского или же его реакция в виде поста постфактум связана с какими-то договоренностями.

«Типа, мы устраняемся в этом вопросе, наблюдая, как Россия переубеждает финансовыми аргументами депутатов ПАСЕ, а взамен получаем следующее (и насоветовал же кто-то). Только это ложный путь. Если вы в главном уступаете (в исходной позиции), то автоматически ставите себя в позицию слабого. А жалости как-то у российской власти раньше не наблюдалось», — отмечает эксперт.

ИА REGNUM напоминает, что накануне член делегации, вице-спикер Верховной рады Ирина Геращенко сообщила, что администрация президента Украины и глава государства Владимир Зеленский не ответили на просьбу об экстренной встрече с украинской делегацией в ПАСЕ.

«Наша делегация осталась один на один в этом зале», — заявила она.

17 июня в Париже Зеленский заявил, что для возвращения России в ПАСЕ нет оснований, поскольку «Россия пока не выполнила ничего, что должна была выполнить».

Ещё тогда Геращенко заявила, что Зеленский в Берлине и Париже хоть сказал о том, что нет никаких предпосылок для возвращения российской делегации, «но не нашел аргументов, чтобы убедить в этом своих визави президента Макрона и канцлера Меркель».

«Украинскую позицию нужно не просто озвучивать, ее надо выгрызать, за нее нужно бороться», — отметила тогда вице-спикер парламента.

Решение о возвращении российской делегации, принятое в ночь с 24 на 25 июня, в администрации президента Украины ещё, действительно, не комментировали.